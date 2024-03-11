CHP mitinginde Seçer ve Başarır'ın tarafları birbirine girdi! Ali Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu | Video

CHP’nin Mersin Anamur İlçesinde düzenlediği mitingde olaylar çıktı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır seçimde desteklediği Anamur Belediye Başkan adayı Durmuş Deniz'in mitingine katıldı. Başarır, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tarafları olduğu öğrenilen grup tarafından önce protesto edildi daha sonra yumurta yağmuruna tutuldu.