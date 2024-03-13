Büyükşehir’deki TİS krizinde uzlaşı yok... Adım adım greve!

KÜÇÜK İYİLEŞTİRMELERLE ÖZÜ DEĞİŞMEYEN TEKLİF SUNDULAR

Görüşme sonrası açıklama yapan Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni zam oranı için 'küçük iyileştirmelerle özü değişmeyen teklifi' değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada Belediye-İş'ten, 'üyelerini açlığa ve yoksulluğa mahkûm edecek bir sözleşmeye' kimsenin imza atmasını beklememesi vurgusu yapıldı.

EMEKÇİYE AÇLIK VE YOKSULLUK DAYATILIYOR

Görüşmede, sendika olarak yapıcı bir yaklaşımla emekçinin alın terinin karşılığını alarak toplu sözleşmenin masada bitirilmesi yönünde çaba sarf etmelerine rağmen belediye yönetiminin küçük iyileştirmelerle özü değişmeyen teklifini sürdürdüğüne dikkat çekildi. Sendika yaptığı açıklamada: "Sendikamızın toplu sözleşme görüşmelerinde esas aldığı ilke, istatiksel hesaplar, şişirilmiş oranlar yüzdeler değil, emekçinin cebine giren paradır. Açlık sınırının 16 bin 257 TL, yoksulluk sınırının 52 bin 954 TL olduğu ve gerçek enflasyonun yüzde 120'leri aştığı bir dönemde belediye yönetiminin bu teklifiyle, emekçilere açlık ve yoksulluk dayatılmaktadır." İfadelerine yer verildi.