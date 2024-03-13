Mesele İstanbul’un geleceği meselesidir

umhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün akşam Bahçelievler Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Erzurumlular İle İftar Sofrası' programına katıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, Erzurum Konfederasyon Başkanı Ali Murat Alatepe, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı programda konuşan Kurum, İstanbul'da yaşamanın çile haline geldiğini söyledi. Murat Kurum şöyle devam etti:Bugün Erzurum'un kurtuluş yıldönümü. Erzurum'un Dadaşları bundan tam 100 yıl önce ülkemizin en karanlık, en mutsuz günlerinde milli mücadelemizin ve umudumuzun meşalesini yakmış, geleceğimizi ve istikbalimizi aydınlatmıştır. Rabbim; ezanlarımızı minarelerden, bayrağımızı gönderden indirmesin. Rabbim milletimizin yüzünü eğmesin, devletimize zeval vermesin.Bugün buraya bile gelmenin eziyet, çile olduğu, birçok misafirimizin maalesef iftara dahi yetişemediği bir durumla karşı karşıyayız. Bugün İstanbul'da maalesef şu koca 5 yılda yapılmış bir ulaşım yatırımı yok. Yapılmayı bırakın bizim ihalesini yaptığımız metro hatlarını bile iptal ettiler. O da yetmedi gittiler hafriyat döktüler, bizim tünellerimize beton dökerek tarihe geçtiler. Onlar ne yaparsa yapsın, onlar hangi yalanın peşinden koşarsa koşsun biz milletimizle birlikte yol yürüyeceğiz.Mevcut yönetim İstanbul'un bütçesini deprem dönüşümü yerine algı ve reklama harcadı. Bunlar geçtiğimiz 5 yılı içerisinde reklam bütçesini deprem bütçesinin iki katı olarak harcadılar. Reklama para, zaman ayırdılar. Algıya zaman ayırdılar. Ama deprem dönüşümüne ne kaynak ne de zaman ayırmadılar. İsrafı bitirdik deyip tabelalara 350 milyon lira harcayanlar bir tarafta da gecesini gündüzüne katmış İstanbul'un geleceği için çalışanları tercih edeceksiniz.Bir taraftan iki günlük konsere 550 milyon lira haracayanları göreceksiniz. Ama diğer tarafta da hem konserleri yapan hem gençliğin geleceğini inşa eden hem verdiği sözleri tutan iradeyi görürsünüz. Üstüne üstlük verdikleri sözleri diğer işlerde olduğu gibi yine tutmadılar. Koca 5 yılda sadece 5 bin konutu dönüştürebildiler.Bu seçimin çok önemli ve kritik olduğunu ifade etmek istiyorum. Mesele Murat Kurum meselesi değildir. Mesele Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'un geleceği meselesidir. Mesele gençlerimizin meselesidir. Mesele ev kadınlarımızı ayrıştıran anlayışa verilecek cevabın meselesidir. Mesele askerliğini kısa dönem veya bedelli olarak yapmış kardeşlerimizin 31 Mart'ta vereceği cevabın meselesidir. İnşallah hep birlikte biz bütün dilleri, dinleri, ırkları, inançları, mezhepleri huzur içerisinde yaşamış İstanbul'umuza bu huzuru bu güveni artırmak istiyoruz. 31 Mart'ta İstanbul'un sadece başkanı değil, İstanbullu kardeşlerimizin evladı olmaya, yoldaşı olmaya talibiz.BURADAN yiğit Dadaşlara, Erzurumlu kardeşlerimize söz veriyorum. 1 Nisan'dan sonra Erzurumlu kardeşlerimizin burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir kültür merkezini de İBB olarak sizlere kazandıracağız. Ben inanıyorum ki, 'Birlikte rahmet vardır' hadisinin müjdesine kavuşacak ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta İstanbul'umuzu hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız, İstanbul'umuzu sizlere layık bir şehir haline getireceğiz. Bunun için çalışacağız, çabalayacağız. Vatandaşımızdan uzak durmayacağız. Hiçbir zaman ssöz verip unutanlardan olmayacağız. Milletimizin taleplerini görmezden gelmeyeceğiz. İnşallah el birliğiyle İstanbul'umuzu geleceğe hazırlayacağız.Murat Kurum, önceki gece kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'nun Fatih'teki evine misafir oldu. Burada gençlerle bir araya gelen Kurum, seçimlerde kararsız olan hukuk fakültesi öğrencisi Haluk Emre Günaydın ile konuştu ve seçimde kendisine oy vermesi için ikna etti. İş kuracak gençlere 100 bin lira destek vereceklerini söyleyen Kurum, "Sizlere balık tutmayı öğreteceğiz. İSMEK'lerimizde o eğitim vereceğiz. Sizlere şöyle bir iş imkanı da sunacağız. Lise çağındaki çocuklara üniversiteye hazırlık derseleri vereceksiniz. Saati 200 lira para kazanacaksınız. 100 bin gencimize paylaşımlı ofis imkanı da vereceğiz.