Nesilden nesile 103 yıllık gurur

Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'nın 103 yıl önce 12 Mart 1921'de TBMM'de milli marş olarak kabul edilmesi ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü için tüm yurtta etkinlikler düzenlendi. İstanbul Valiliği'nce Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında tören düzenlendi. Törene katılan çocuklar kabre karanfiller koydu, dua etti.Malatya Darende'de Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde toplanan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafını kalp içerisine alarak "Korkmuyoruz" yazısıyla koreografi oluşturdu. Kars'ta bir kız çoğunun okuduğu İstiklal Marşı salondakileri gözyaşlarına boğdu. Hakkâri, Bitlis, Muş, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'taki okullarda tiyatro gösterileri düzenlendi.Başkan Erdoğan yayımladığı mesajında, "Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşı'mızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. Vatan şairimiz, eserleriyle ve fkirleriyle her zaman saygıyla yâd edilecektir" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Marşımız küllerinden doğan bir milletin bağımsızlık manifestosudur" derken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Marşımız bu milletin evlatlarına her zaman yol gösterecek" ifadelerini kullandı.