Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’ye kent uzlaşısı tepkisi: Tutarsızlık paçalarından akıyor

CHP'YE KENT UZLAŞISI TEPKİSİ

Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Biri "DEM varsa olmaz" diğeri "DEM'siz olmaz" diyor. Ötekisi çıkıyor belediyeleri beraberce yöneteceğiz diyerek posta koyuyor. Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanı kimse takmıyor, ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor.

Tutarsızlık paçalarından akıyor. Kürtler adına onları istismar edenler de dalavereler karşısında tek bir cümle kurmuyor, kuramıyor."