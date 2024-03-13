Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kent uzlaşısı tepkisi: Tutarsızlık paçalarından akıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kent uzlaşısı tepkisi: Tutarsızlık paçalarından akıyor

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kent uzlaşısı tepkisi: Tutarsızlık paçalarından akıyor

13.03.2024 | 19:48

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin'de düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile "Kent uzlaşısı" adı altında ittifak yapan CHP'nin "tutarsızlık" içinde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kimin eli kimin cebinde belli değil. Biri 'DEM varsa olmaz' diğeri 'DEM'siz olmaz' diyor." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan konuşmasının devamında Özgür Özel'i de eleştirerek, "Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanı kimse takmıyor, ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor." dedi.

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