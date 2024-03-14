"SAĞLIKTA TÜRKİYE'NİN ELİNE SU DÖKECEK ÜLKE YOK"

Göreve geldiğimizde sağlık sistemi de aksayan Türkiye vardı. İnsanlar cenazelerini teslim almak için senet imzalamak zorunda bırakılıyordu. İnsanımızın sosyal ve ekonomik statüsünden bağımsız en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için her türlü adımı attık. Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını hemen herkes kabul ediyor. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Avrupa'dan ABD'ye onlarca ülkeden insanlar şifalarını Türkiye'de arıyor. Her yıl yüz binlerce insan sağlığını Türk hekimlerine emanet ediyor.

Son dakika! Başkan Erdoğan: Sağlık alanında Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok

SAĞLIKTA ŞİDDETE MÜSAMAHAMIZ YOKTUR

Şehir hastanelerimize yenilerinin eklenmesiyle sağlık turizminde daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Özlük haklarından çalışma şartlarına her alanda sağlık kadromuza destek verdik. Beyaz Reform ile bir dizi değişimle mali haklar konusunda iyileştirmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın 3600 ek göstergeden faydalanmasını sağladık. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti katalog suçlar kapsamına aldık. Bunlara rağmen sınırlı da olsa şiddet haberlerine rastlıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına müsamahamız yoktur.