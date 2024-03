Son dakika! Başkan Erdoğan: Sağlık alanında Türkiye’nin eline su dökecek ülke yok

"İYİ İŞLEYEN SAĞLIK SİSTEMİNİN ÖNEMİNİ PANDEMİDE GÖRDÜK"

Sağlık kadar sağlık hizmetine ulaşım imkanları da çok önemlidir. İyi işleyen sağlık sisteminin önemini başta COVID-19 salgını olmak üzere son yıllarda pek çok kez gördük. Salgın her ne sebeple olursa osun sağlık yatırımlarının ihmale gelemeyeceğini göstermiştir. Türkiye 2002'den bu yanan devasa yatırımların karşılığını salgın döneminde fazlasıyla almıştır. Depreme dayanıklı yeniden inşa ettiğimiz sağlık tesislerimiz depremden sonra elimiz ayağımız her şeyimiz oldu. Şehir hastanelerimiz sembol hale geldi. 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Engellenmeye çalışılan sağlık üsleri bu dönemlerde kritik görevler üstlendiler. Salgın dönemini başarıyla yönettik. Her büyük şehrimizi 1 şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz.