Son dakika! Başkan Erdoğan: Sağlık alanında Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin sağlıkta son 20 yılda gerçekleştirdiği devrime dikkat çekti. Erdoğan "Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını hemen herkes kabul ediyor. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Avrupa'dan ABD'ye onlarca ülkeden insanlar şifalarını Türkiye'de arıyor." dedi.