Dünya şifayı artık Türkiye’de arıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki iftarda sağlık çalışanlarıyla buluştu. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:Kovid-19 salgınından sonra geçen yıl 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinde de sağlık altyapımızın gücüne şahitlik ettik. Depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa ettiğimiz ve şehirlerimize sıfırdan kazandırdığımız sağlık tesislerimiz depremden sonra adeta elimiz, ayağımız, her şeyimiz oldu. Özellikle şehir hastanelerimiz hem salgınla hem de deprem felaketiyle mücadelenin sembolü haline geldi.Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. 'İsraf' denilen, 'Ne gerek var' denilerek engellenmeye çalışılan bu modern sağlık üsleri her iki süreçte de gerçekten kritik roller üstlendiler. Hastanelerimizden hizmet alan hasta yükümüzün dörtte birini şimdiden şehir hastanelerimiz yüklenmiş durumdadır. Her büyükşehrimizi bir şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Halihazırda 14 adet şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Planlama aşamasında da 3 şehir hastanemiz var.Avrupa ve Amerika'ya giden kimi vatandaşlarımızın bu ülkelerde özellikle sağlık alanında yaşadıkları düş kırıklığı herkesin malumudur. Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün hemen herkes kabul ediyor. Hatta öyle bir seviyeye ulaştık ki artık bizim hastalarımız dışarıya gitmiyor.Avrupa'sından Amerika'sına dünyanın onlarca farklı ülkesinden insanlar artık şifalarını Türkiye'de arıyor. Türkiye'deki hastanelerde arıyor. Kendi vatandaşlarımızla birlikte her yıl yüz binlerce insan sağlığını sizlere, gurur kaynağı olan Türk hekimlerine emanet ediyor.Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payın giderek arttığını görüyoruz. Bundan da ülkemiz adına memnuniyet duyuyoruz. Sağlık turizminden geçen seneyi 1.2 milyon başvuruyla kapattık. Bu yılın ilk iki ayında başvuru sayısı ise 225 bini aştı. Şehir hastanelerimize yenilerinin eklenmesiyle inşallah sağlık turizminde çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bu arada Emine Erdoğan da iftara ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün (dün), şifa dağıtan ellerin, fedakâr yüreklerin bayramı. Hizmeti, işgücü olmaktan çıkarıp sevginin, merhametin ve dayanışmanın gücüne dönüştüren sağlık camiamızın değerli mensuplarıyla iftar sofrasında buluştuk. Cana şifa olan tüm sağlık kahramanlarımızın Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyor, Vefa ve Fedakârlık Ödülü sahibi hekimlerimizi tebrik ediyorum."