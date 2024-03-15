Gösteri uçağı düştü: 1 asker şehit

Dünyaca tanınan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan akrobasi timi Türk Yıldızları ekibi, eğitim uçuşu yaptığı sırada Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün kullandığı NF-5 eğitim uçağı, henüz bilinmeyen nedenle, iniş sırasında pist yakınındaki şantiye alanına düştü. Uçak düşmeden fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlayan Binbaşı Gümüş, hafif yaralı olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü şantiye alanında bulunan iş makinesi operatörü Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu. Aynı bölgede görevli Sözleşmeli Er Furkan Öztürk ise yaralandı.Binbaşı Gümüş ve Sözleşmeli Er Öztürk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Türk Yıldızları pilotları da yaralı arkadaşlarını hastanede yalnız bırakmadı. Pilotlar, hastaneye gelerek arkadaşları hakkında bilgi aldı. Konya Valisi Vahdettin Özkan da hem olay yerinde hem de hastanede bilgi aldı.