Şehitler uğurlandı

Şırnak'ta önceki gün meydana gelen ve koruma polisi Fırat Der'in (34) şehit olduğu kazada yaralanan polis memuru İlker Duran (31) da sevk edidiği Ankara'da şehit oldu. Şehit Duran'ın şehadet haberi Kayseri'deki babası Zafer ve annesi Sıdıka Duran'a verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Bekâr olan şehit İlker Durak, ikindi namazını müteakip Develi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Evli olan şehit polis memuru Fırat Der ise Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'nin Sarayköy ilçesine gönderildi. Fırat Der de, ikindi namazını müteakip Sarayköy'de düzenlenen törenle toprağa verildi. -