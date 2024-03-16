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Giriş Tarihi: 16.3.2024 14:53 Son Güncelleme: 16.3.2024 15:02

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar... Miting turu Erzurum'da devam ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Erzurum'da vatandaşlara sesleniyor

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar... Miting turu Erzurum’da devam ediyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

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Hadi gel Erzurum'a gel. Maşallah bu ne güzellik böyle. Sevgili Erzurumlular, dadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum.

DADAŞ FARKINI GÖSTERDİ, MESAJINI VERDİ

Erzurum yine bugün başka güzel. Erzurum için ne desek azdır. Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerin başında Erzurum yer alıyor. Dadaş vefasını, sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını verdi. Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde gözünü vatanımızın birliğine gözünü dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut.

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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar... Miting turu Erzurum'da devam ediyor
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