Başkan Erdoğan'dan Erzurum mitinginde önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan, Erzurum'da miting etkinlik ve gösteri alanında konuştu. Erdoğan, ''Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerin başında Erzurum yer alıyor. Dadaş vefasını, sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını verdi'' ifadelerini kullandı.
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