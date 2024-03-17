Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 ile çifte atış | VİDEOHABER

UZAK MESAFEDEN VURDU

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan KKS/ANS güdümlü İHA-230 ile 16 Mart 2024'te gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kanatlarında iki adet İHA-230 ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı. Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'nda 38 bin feet irtifadan ateşlediği İHA-230 süpersonik füzeleri Karadeniz açıklarında 100 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu.

SÜPERSONİK FÜZELERLE TAM İSABET

Bayraktar AKINCI TİHA, geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca süren atış testlerini başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testlerini icra edebilmek için Sinop'a uçtu. 13 Mart Çarşamba ve 15 Mart Cuma, Roketsan tarafından geliştirilen süpersonik füze İHA-122 ile gerçekleştirilen atış testinde hedefini on ikiden vurdu. Bayraktar AKINCI, 14 Mart Perşembe ise IIR (Görüntüleyici Kızılötesi) Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L atış testlerini de başarıyla gerçekleştirdi.

ÇAKIR İLE 100 KM'DEN İMHA ETTİ

Bayraktar AKINCI, 29 Şubat 2024 Perşembe günü Roketsan'ın geliştirdiği Çakır seyir füzesi ile gerçekleştirilen atış testinde Karadeniz üzerinde 100 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu.

ASELFLIR-500 İLE NOKTA ATIŞ

22 Şubat'ta icra edilen test kapsamında Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etti.

EN BÜYÜK İHRACAT ANLAŞMASI

Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA'nın 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi. Suudi Arabistan Krallığı ile geçen yıl yapılan ihracat ve iş birliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.

AKINCI C GÖKYÜZÜNDE

24 Şubat'ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı.

40 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

3 ÜLKEYİ UÇARAK GEÇTİ

45 bin 118 feet ile milli havacılık irtifa rekoruna sahip olan Bayraktar AKINCI, 2023 yılında 3 ülkeyi uçarak geçmek suretiyle Bakü'ye gitti. Bu uçuş için Tekirdağ-Çorlu'dan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı bir uçtan bir uca katetti. Ayrıca, 2022 yılında Efes Tatbikatı kapsamında Batman'dan kalkarak İzmir'deki hedefleri başarıyla vurmuştu.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.