Video Yaşam Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 ile çifte atış | VİDEOHABER
Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 ile çifte atış | VİDEOHABER

Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 ile çifte atış | VİDEOHABER

17.03.2024 | 18:49

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, süpersonik füze İHA-230 ile bir kere daha hedefini tam isabetle vurdu.

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