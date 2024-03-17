Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 ile çifte atış | VİDEOHABER

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, süpersonik füze İHA-230 ile bir kere daha hedefini tam isabetle vurdu.