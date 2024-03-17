CHP’nin ittifak ortağı DEM Parti’den terör propagandası! Nevruz kutlamalarından alçak sloganlar

BEŞTAŞ'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Meral Danış Beştaş terör elebaşı Öcalan'a ilişkin skandal 'tecrit' çağrılarını yineledi. "Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin." şeklinde skandal sözler sarf eden Beştaş, "Öcalan özgür olmalı. Nevruz özgürlüktür. Diyarbakır'da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimizi her fırsatta söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN LEHİNE SLOGANLAR ATILDI

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinlik alanına katılımcılar, güvenlik noktalarından geçerek girdi. Bu sırada polise zorluk çıkaran kişi gözaltına alındı. Sözde nevruz kutlamaları, yine bir terör propagandasına sahne oldu. Müzik eşliğinde halayların çekildiği, çeşitli konserlerin düzenlendiği, ateşlerin yakıldığı etkinlikte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganlar atıldı. Kutlamalarda teröristbaşı Öcalan'ın posterli de taşındı.

Van ve Hakkari'de düzenlenen nevruz kutlamaları da benzer şekilde terör propagandasına dönüştü.