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Giriş Tarihi: 17.3.2024 15:02 Son Güncelleme: 17.3.2024 15:12

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Kılıçdarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Konya’da önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Konya'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:


Sevgili Konyalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Konya, vefanın şehridir. Bizim Konya ile gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk.

Ülkemizi 2023 hedeflerine Konya ile birlikte taşıdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile birlikte kuracağız.

Konya, partimizi kurma yolculuğumuzdan beri her aşamada yanımızda oldu. Şu an burada 110 bin kişi var.

Sizler asıl meselenin sadece seçim, sandık değil, kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu dünyaya gösterdiniz. Konya'nın 31 Mart'ta da vereceği oyla tarih yazacağını, sancağı da en yükseğe çekeceğine inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda da emsalsiz olmak yakışır.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar
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