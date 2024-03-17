Başkan Erdoğan: "CHP İle DEM gizli işbirliği halinde" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan: "CHP, yine DEM'le gizli saklı bir iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri, ilçeleri paylaşıyorlar. DEM yönetimi, dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. En çok oyun alınacağı yerde bile emirleri yerine getirecek kişileri aday gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.