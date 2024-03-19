Başkan Erdoğan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine videokonferans yönetimi ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 53 bin kardeşimizi rahmetle yad ediyoruz. Rabbim hepsini cennetiyle müşerref eylesin diyorum.

Depremin ardından aylar boyunca bölgede kalarak yardım ve yeniden inşa çalışmalarını yöneten kamu çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Taşınmadan kiraya, geçici barınmaya kadar 115 milyarlık bir kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık. Depremde hayatını kaybedenleri geriye getirmeyiz ama onun dışında her alanda elimizi taşın altına koyduk.

Geçtiğimiz aylarda 46 bin konutun anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 30 bin 723 vatandaşımızı evlerine kavuşturuyoruz.

HEDEF YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM ETMEK

2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözünü yerine getirmeye çok az kaldı. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 200 bine çıkaracağız.

Asrın felaketinin sebep olduğu sıkıntıların ardından kalkmak kolay değil. Depremin maliyeti 104 milyar doları buluyor.

Önümüzdeki yıldan sonra şehirlerimizin üzerindeki deprem yükünü kaldırmak istiyoruz. Böyle bir yükün altından milli dayanışma, konut inşasındaki güçlü birikimle ancak biz kalkabilirdik. Şehirlerimizi, konutların yanı sıra caddeleriyle yeni baştan tasarlıyoruz.

Türkiye 1999 depreminin ardından hazırlık için bazı adımlar atmıştır.