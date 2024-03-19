Başkan Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreninde konuştu | Video
Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine video konferans yönetimi ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. "Geçtiğimiz aylarda 46 bin konutun anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 30 bin 723 vatandaşımızı evlerine kavuşturuyoruz" diyen Başkan Erdoğan, hedeflerinin yıl sonuna kadar 200 bin konutu depremzede vatandaşlara teslim etmek olduğunu belirtti.
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