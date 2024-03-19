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Giriş Tarihi: 19.3.2024 17:13

CHP’li Başkanı takan olmadı Kendi anlattı kendi dinledi

Balıkesir’de Burhaniye Belediye Başkanı CHP’li Ali Kemal Deveciler, İlçenin çarşısında seçim konuşması yaptı. Devecilerin otobüs üzerinden halka seslendiği görüntüler CHP’nin içinde bulunduğu aciz durumu gözler önüne serdi. Deveciler'in konuşmalarını kimsenin durup dinlememesi ve umursamaması, “Kendi anlatıyor, kendi dinliyor” şeklinde değerlendirildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li Başkanı takan olmadı Kendi anlattı kendi dinledi

Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden biri olan turistik Burhaniye ilçesinde mevcut Belediye Başkanı ve Başkan adayı CHP'li Ali Kemal Deveciler, seçim çalışmaları kapsamında bir seçim otobüsü kiraladı. İlçede kampanya yürütmeye çalışan Deveciler, geçtiğimiz gün kalabalık bir çarşıda konuşlandırdığı otobüsün üzerinden halka seslenmek istedi. Ancak projelerini anlatmaya başlayan Ali Kemal Deveciler'i kimsenin durup dinlememesi dikkat çekti. İlçedeki cenaze işleriyle ilgili projelerini anlatan Deveciler, "Tahtası da bizden, kazması da bizden, okuması da bizden. Her şeyi biz veriyoruz. Cenaze arabasını da otobüsünü de biz veriyoruz" dedi. CHP'li Devecilerin bu sözleri sarf ettiği anlarda oldukça kalabalık olan çarşıda hiçbir vatandaşın durup dinlememesi ve anlatılanları umursamaması, CHP'nin içinde bulunduğu son durumu da gözler önüne sermiş oldu.

ZEYTİNLİK ALANI AVM YAPACAKTI

Vatandaşın seçim konuşmalarını umursamadığı CHP'li Ali Kemal Deveciler, Burhaniye'de çok değerli bir lokasyonda bulunan zeytinlik alanını 1,5 yıl önce AVM yapımı için ihaleye çıkarmıştı. Ünlü bir sanatçı ve iş adamının kazandığı ihale sonrası, duyarlı vatandaşlardan büyük tepki gelmiş, ve ihale güçlükle iptal edilmişti. Tepkiler, 100'lerde zeytin ağacını kesilmekten kurtarmıştı.

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CHP’li Başkanı takan olmadı Kendi anlattı kendi dinledi
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