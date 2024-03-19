CHP’li Başkanı takan olmadı Kendi anlattı kendi dinledi

Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden biri olan turistik Burhaniye ilçesinde mevcut Belediye Başkanı ve Başkan adayı CHP'li Ali Kemal Deveciler, seçim çalışmaları kapsamında bir seçim otobüsü kiraladı. İlçede kampanya yürütmeye çalışan Deveciler, geçtiğimiz gün kalabalık bir çarşıda konuşlandırdığı otobüsün üzerinden halka seslenmek istedi. Ancak projelerini anlatmaya başlayan Ali Kemal Deveciler'i kimsenin durup dinlememesi dikkat çekti. İlçedeki cenaze işleriyle ilgili projelerini anlatan Deveciler, "Tahtası da bizden, kazması da bizden, okuması da bizden. Her şeyi biz veriyoruz. Cenaze arabasını da otobüsünü de biz veriyoruz" dedi. CHP'li Devecilerin bu sözleri sarf ettiği anlarda oldukça kalabalık olan çarşıda hiçbir vatandaşın durup dinlememesi ve anlatılanları umursamaması, CHP'nin içinde bulunduğu son durumu da gözler önüne sermiş oldu.

ZEYTİNLİK ALANI AVM YAPACAKTI

Vatandaşın seçim konuşmalarını umursamadığı CHP'li Ali Kemal Deveciler, Burhaniye'de çok değerli bir lokasyonda bulunan zeytinlik alanını 1,5 yıl önce AVM yapımı için ihaleye çıkarmıştı. Ünlü bir sanatçı ve iş adamının kazandığı ihale sonrası, duyarlı vatandaşlardan büyük tepki gelmiş, ve ihale güçlükle iptal edilmişti. Tepkiler, 100'lerde zeytin ağacını kesilmekten kurtarmıştı.