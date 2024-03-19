CHP’li Başkanı takan olmadı Kendi anlattı kendi dinledi
Balıkesir’de Burhaniye Belediye Başkanı CHP’li Ali Kemal Deveciler, İlçenin çarşısında seçim konuşması yaptı. Devecilerin otobüs üzerinden halka seslendiği görüntüler CHP’nin içinde bulunduğu aciz durumu gözler önüne serdi. Deveciler'in konuşmalarını kimsenin durup dinlememesi ve umursamaması, “Kendi anlatıyor, kendi dinliyor” şeklinde değerlendirildi.
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