MİT’ten nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Rojda Bilen etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Eskişehir'de üniversite öğrenimi gördükten sonra 2009 yılında PKK'ya müzahir parti faaliyetlerinde yer alan Rojda Bilen, 2011 yılında PKK/KCK dağ kadrosuna katıldı.
Yürüttüğü örgütsel faaliyetler nedeniyle Şırnak Cizreli olan Rojda Bilen (36) hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
ÖRGÜTE GENÇLERİN KATILMASINI SAĞLIYORDU
MİT'in istihbarat ağı aracılığıyla Rojda Bilen'in Irak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bilen'in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen nokta operasyon ile terörist, Irak Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumda olan terörist Bilen, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği öğrenildi.