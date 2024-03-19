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MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdi | Video

MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdi | Video

19.03.2024 | 12:36

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nin sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen’i Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nin sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu Rojda Bilen'i Irak Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Rojda Bilen, örgütün gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumluydu. MİT'in istihbarat ağı aracılığıyla Bilen'in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bilen'in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE KATILACAK GENÇLERİ TESPİT VE TEŞVİK EDİYORDU
Rojda Bilen, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. Bilen'in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

Terörist Rojda Bilen parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK'ya katıldı. Bilen, örgüt içerisinde Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi. Aslen Şırnak/Cizreli olan Rojda Bilen hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama kaydı bulunuyordu. Rojda Bilen, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.

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