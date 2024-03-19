Öldürülen teröristin annesi, "İstiklal Marşı’nı okumam" diyen DEM'in Akdeniz adayı Arslan çıktı

Geçtiğimiz günlerde de DEM Parti Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız'ın terör örgütünün 'Bomba ve silah' kuryesi olan ve aranırken yurt dışına kaçan Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı.

Ege bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlere güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucunda 5 PKK'lı teröristten etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Fırat' kod adlı Musa Arslan olduğu ve Mersin'in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilmişti.