Öldürülen teröristin annesi, "İstiklal Marşı’nı okumam" diyen DEM'in Akdeniz adayı Arslan çıktı

2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda 5 Ekim'de 7 kişilik PKK'lı terörist grubuna yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, 5 terörist ölü ele geçirilmiş, teröristlerden 2'si kaçmış, biri ise Köyceğiz'deki bir portakal bahçesinde el bombası patlatarak ölmüştü.
TERÖRİSTİN ANNESİ DEM PARTİ'Lİ NURİYE ARSLANMIŞ!
Düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten birinin CHP'nin Mersin'de ittifak yaptığı DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu Musa Arslan olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde de DEM Parti Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız'ın terör örgütünün 'Bomba ve silah' kuryesi olan ve aranırken yurt dışına kaçan Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı.
Ege bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlere güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucunda 5 PKK'lı teröristten etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Fırat' kod adlı Musa Arslan olduğu ve Mersin'in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilmişti.
"İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMAM" DEMİŞTİ
Öldürülen terörist Musa Arslan'ın DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Halen Akdeniz Belediyesinde meclis üyesi olan Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında 'İstiklal Marşı okumak zorunda değilim' demiş ve bu sözleri büyük tepki toplamıştı.