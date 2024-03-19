Son dakika: Başkan Erdoğan’dan muhalefete: 6’lı masadan kim kaldı, Meclis’e girebildiler mi?

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'ta toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap ediyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Rabbim tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. Mamaklı kardeşlerimizin yardımseverliğiyle örnek olmayı sürdüreceğini biliyorum.

14-28 Mayıs seçimlerinde Mamak, şahsıma yüzde 49 oy oranıyla destek verdi. Burada bize destek olan tüm Mamaklı kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

"MUHALEFET HER ZAMAN BİR GÜNAH KEÇİSİ BULUR"

Hangi kökene, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır. Siyaset geleneğimizde muhalefetin yaptığı gibi suçu millete atmak yoktur. Muhalefet cenahı yenildikleri seçim sonrasında bile kendilerini sorgulamaz ve hesaba çekmezler. Muhalefet her zaman bir günah keçisi bulur.

"6'LI MASADAN KİM KALDI?"

Mayıs seçimlerinin ardından sonra suçu Kılıçdaroğlu'na yıkıp ortadan çekildiler. 6'lı masadan kimse kaldı mı? Hani liderler, Meclis'e girebildiler mi?

Şu an karşımda 35 bin kişi var.

Mamak'ın eski görünümünden kurtulması için her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Mamak hizmet ve eser siyasetimizin Ankara'daki sembolü oldu.

"MAMAK'TA 52 KALEM YATIRIM BAŞLATTIK"

Projelerimizin arasına kütüphaneler ve müzeler de var.

"CHP AYRIŞTIRMADAN DURAMAZ"

Irkçılık ve ayrımcılıkta kendi kötü geçmişiyle yarışıyor.