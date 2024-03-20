AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen "Son durum Murat Kurum" diyerek açıkladı: Masadaki anketler ne diyor?

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Vatandaş CHP/DEM partinin kirli ittifakını konuşuyor. Karanlık pazarlık ve 'Kandil Uzlaşısı'na tepki her geçen gün artıyor.
Mustafa Şen şu ifadelere yer verdi:
Araştırmalar hata payı mekanizmasıyla çalışırlar. 1 oya güvenmemek lazım 2 seçmen son güne kadar karar değiştirebiliyor. Bunun örnekleri de var.İstanbul'da seçim yarışı AK Parti lehine tamam gibi
MASADAKİ ANKETLER NE DİYOR?
Zaman zaman seçmen davranışı seçim çalışmaları öncesinde araştırılır. Hangi partiye oy verecekleri sorulur ve gelen cevap "adaya göre değişir" veya "adaya bakacağım" tarzında yani aday çevresinde dolaşan yüzde 2 veya 3'lük bir cevap gelirdi. Bu seçimde net bir şekilde bu yüzde 10 ile 15 arasına yerleşti yer yer yüzde 25'lere de çıktı. Bu çok büyük bir rakam. Bu demokrasiyi yaşatan bir cevaptır. Bu çok kötü diyenler var ama hayır öyle değil. Halkın seveceği beğeneceği ve gerçekten hizmet edecek gerçek belediyecilik yapacak olan algı belediyeciliği yapmayan, sosyal belediyecilik yapıp sosyal medya belediyeciliği yapmayan bir aday çıkarın oy versinler
İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA, İZMİR, TRABZON, ESKİŞEHİR...
Ankara'da ortada bir yarış devam ediyor. İstanbul'da öndeyiz. Antalya'da başa baş bir mücadele var. İzmir'de Sayın Dağ süper bir performans sergiliyor birkaç puan kaldı. Trabzon'da Ahmet Metin Genç büyükşehirler arasında rekor kıracağız. Eskişehir'de de yarış halindeyiz. Hatay'da açık ara öndeyiz vatandaş çalışan başkan istiyor. Bu haritanın rengi 31 Mart seçiminden sonra değişecek. Büyük çoğunluğu Cumhur İttifakı renginde olacak