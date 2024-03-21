"Son durum Murat Kurum!" Seçim anketleri ne diyor? İşte son durum | Video

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen katıldığı AHaber canlı yayınında son anket sonuçlarını açıkladı. Mustafa Şen, 'İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Eskişehir' özelinde değerlendirmede bulundu. Mustafa Şen, İstanbul'da Murat Kurum'un önde olduğunu, Ankara ve İzmir'de yarışın devam ettiğini açıkladı.