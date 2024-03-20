Biz unutmadık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bilmiyorum, hatırlamıyorum, vaktim yok" dediği vaat sözleri ve 5 yıl sonra bu vaatler kendisine sorulduğunda verdiği cevaplar:
2019:
İhtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz düğün yapacağız.
2024:
Hatırlamıyorum.
2019:
Göreve gelince 20 bin sosyal konut yapacağız.
2024:
Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin sosyal konut olması lazım.
2019:
Bir yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut hedefi koyduk. 10 yılda ise tüm konutları güçlendirmek hedefindeyiz.
2024:
100 bin konut vaadimiz yok. Niye yok biliyor musunuz? 100 bin konut tamamen uydurma.
2019:
İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız. 5 yılda. Hayalci kimse olmaz ama 5 yılda çok hızlı hareket edilerek çözülebilecek düzeyde yapacağız.
2024:
Bu mümkün mü? 5 yılda nasıl hazırlayayım?
2019:
İstanbul'un suyunu musluktan içeceksiniz.
2024:
İstanbul'da tabii musluktan su içiliyor. Ben her gün oturup içmiyorum, vaktim yok ama Hamidiye suyu içiyorum, yanımda gezdiriyorum.
2019:
Denizaltıyla kent içinde yolculuk yapılacak.
2024:
Onu hatırlamıyorum.
2019:
Mevcut metro hattı uzunluğunu iki katına çıkaracağız.
2024:
Tek bir yeni metro ihalesine çıkmadı. 29 Şubat'taki Bayrampaşa mitinginde otobüs üzerinden halka 'Bu projeleri metro fatihi Ekrem İmamoğlu yapacak' dedi.