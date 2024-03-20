CHP’li Başkan adayından skandal sözler: Siz bana güvenin, Abdullah Öcalan hain değil! PKK falan yok, bitti o işler...

CHP'NİN ESENYURT ADAYI DA SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

Kandil'den gelen talimat sonrası CHP ile DEM Parti arasında öncelik İstanbul olacak şekilde 'Kent Uzlaşısı' adı altında ittifak sağlandı. CHP'li başkanlara oy vermek karşılığında DEM Parti'nin daha önce terörle de iltisaklı olduğu tespit edilen birçok ismi Meclis adaylığı listelerine seçilecek yerlerden yerleştirildi. DEM Parti, İBB'de grup kurmayı CHP ile ittifak yaparak neredeyse sağlarken, Esenyurt'ta ise aza tamah etmeyerek CHP'den kendi belirlediği ismi aday yaptırdı.

Daha önce terör örgütü PKK ve Öcalan lehine birçok söylemi bulunan Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde de seçimi kazanmaları halinde Esenyurt'un referandum talep ederek il olabileceğini söyledi.