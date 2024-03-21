CHP’li Başkan adayı Şükrü Erdem’den skandal sözler: Siz bana güvenin, Abdullah Öcalan hain değil! PKK falan yok, bitti o işler...

TÜRKİYE BU SKANDALI KONUŞUYOR

Sabah.com.tr'nin yayınladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Şükrü Erdem'e ve CHP'ye adeta öfke kustu.

O paylaşımlardan bazıları şöyle:

- Yazıklar olsun.

- CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, vatandaşlara bebek katili Abdullah Öcalan'ın hain olmadığını anlatmaya çalıştı.

- CHP'nin DEM ittifakını geçtik Öcalan'ı terörist olarak görmüyor adamlar.

- "Öcalan terörist değil, bana güvenin." şu cümleyi bırakın bir AK Parti Belediye Başkan adayı bir AK Parti'nin bir mahalle başkanı kursaydı şuan ülke çapında gösteriler yaşanırdı. Bu ülkede de herkes eşittir ama CHP'liler çok daha eşittir.

- Bu kadar da olmaz!!

- İnsan bunun gerçek olacağına bile inanamıyor ama görünen o ki gerçek. Abdullah Öcalan'ın terörist olmadığını bir CHP'li belediye başkan adayı söylüyor. Nasıl bir vicdan, nasıl bir insansınız siz? Onca şehit, onca şehit yakını! Hiç mi vicdanınız sızlamıyor! Vallahi yazıklar…

- DEM'li Siyasetçiler bile bu kadar rahat "ÖCALAN TERÖRİST DEĞİL" diyemezken; CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem "Bana güvenin ÖCALAN TERÖRİST DEĞİL." dedi. CHP Terörün odak noktası haline gelmiştir. Siyasetçisinden, destekçisine hepsi yargılanmalı.

- CHP ne zamandır PKK'yı aklama ajansı haline geldi?