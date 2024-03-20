İnat etti İzmir’de hayat durdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediyeye bağlı İZDOĞA, İZULAŞ, İZBETON ve İZSU şirketlerinde örgütlü Belediye İş Sendikası arasında geçtiğimiz ocak ayından bu yana sürdürülen ve 6 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanınca sendika eylem kararı aldı. İşçiler geçtiğimiz günlerde önce yarım gün ardından da 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Taraflar arasındaki son görüşmeden de sonuç çıkmayınca Belediye İş Sendikası üçüncü kez iş bıraktı. Sabah 10.00'da Konak Pier Alışveriş Merkezi önünde toplanan 6 bin işçi, buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makam odasının yer aldığı Egemenlik Evi'ne yürüdü. Sendika üyeleri burada oturma eylemi yaptı. İşçilerin eylemine kadrosu İZULAŞ'ta bulunan 250 otobüs şoförü de destek verip kontak kapattı. Otobüs şoförlerinin eylemine İzmir Metrosu'nda meydana gelen teknik arıza da eklenince kent içi toplu ulaşım durma noktasına geldi.İşyerlerine gitmek için metro istasyonlarına giden binlerce İzmirli seferlerin durduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İzmir Metro A.Ş'den seferlere teknik bir arıza nedeniyle ara verildiği açıklanmasına rağmen çalışanların kasıtlı olarak seferleri durduğunu öne süren vatandaşlar ile metro çalışanları arasında gergin anlar yaşandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bazı vatandaşların metro vagonlarını süren vatmanların sürüş kabinlerini tekmeledikleri, zorla içeri girmeye çalıştıkları görüldü. Egemenlik Evi önünde basın açıklaması yapan sendika, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine uyarıda bulundu. Belediye İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Savaş Atalay "Kabul edilemez tekliflerle gelerek neden bizi eyleme, protestoya, greve zorluyorsunuz? Buradan belediye yönetimine sesleniyorum. Yangında hayatını ortaya koyan itfaiye emekçisinin, yazın 40 derece sıcağında çalışan İZBETON emekçisinin, İZSU ve İZDOĞA emekçisinin, İZULAŞ emekçisinin, kenti güzelleştirmek için ter döken kent ustaları emekçisinin sesine kulak verin. Bu sesi duyun, emekçiye kulak verin. Çünkü bu ses emeğin, emekçinin sesidir. Bu sesi duymazsanız, hayat durur. Bu sesi duymaz, emekçinin çocuğunu açlığa, yoksulluğa mahkûm eder, emekçinin dünyasını karartırsanız bu karanlık sizi de içine çeker" diye konuştu.