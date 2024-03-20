Tüm ailesi şehit oldu bayrağı ise o devraldı

Şırnak Silopi'de yaşayan Salih Tung, iki kardeşi ve üç oğluyla birlikte koruculuk yaparak terör örgütüne karşı mücadelesini sürdürüyor. Ancak, onu kahraman yapan ise neredeyse tüm ailesini terör örgütüne kurban vermesi... Tung, daha önce korucu olan babasını, annesini ve iki çocuğunu şehit verdi.Kahraman korucuyu evinde ziyaret eden Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Tung'un evinde iftar yaptı. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaymakam Koç, "Fotoğrafta vatan için 4 şehit veren kahraman bir aile görüyorsunuz" paylaşımını yaptı. Irak sınırındaki Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde korucu olan baba Hüseyin Tung'un 40 yıl önce evinde şehit edilmesinin ardından eşinden miras kalan silahı eline alarak korucu olan anne Nadire Tung da 1994 yılında terör örgütünün Bulakbaşı köyüne yaptığı baskında şehit oldu. Ailenin büyüğü olan korucu çiftin çocukları Salih Tung, o tarihte 16 yaşındaydı. Tung, 20 yaşına geldiğinde şehit babası ve annesinden kalan bayrağı iki kardeşi ile birlikte devraldı. Tung'un kardeşlerinden Cindi Tung 1995 yılında teröristlerin kurduğu pusuda, Yakup Tung ise 1996'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Ardından Şırnak'ın Silopi ilçesine göç eden Güvenlik Korucusu Salih Tung, yine korucu olan iki kardeşi ve üç oğluyla birlikte örgüt karşı mücadelelerini bırakmayarak kararlı bir şekilde sürdürüyor. Kardeşleri Kadir ve Cemil Tung ile oğulları İbrahim, Sezer ve Doğan Tung'un da korucu olduğunu belirten Salih Tung, oğlu Sezer'in Kuzey Irak'ta Pençe harekât bölgesinde görev yaptığını belirtti. Tung, görevini yapmaya devam edeceğini belirterek, "Devletimiz her zaman yanımızda. Biz bu yoldan hiç dönlmeyeceğiz" diyerek duygularını dile getirdi.