15 Temmuz Derneği’nden köprüde anlamlı iftar

15 Temmuz Derneği, bir ilki hayata geçirerek 15 Temmuz şehitlerini anmak, yakınlarını ve gazileri ağırlamak üzere 15 Temmuz Şehitleri Anıtı önündeki alanda iftar çadırı kurdu. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftara Şehit Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, şehit Onur Ensar Ayanoğlu ile gazi Oğuz Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu, şehit Murat Akdemir'in annesi Nevra Akdemir ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vurularak gazi olan Ahmet Akkılıç ve vatandaşlar katıldı. Birlikte yapılan iftarın ardından dua edildi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "İlk kez buranın manasına ve ruhuna uygun iftar veriyoruz. Çünkü burada çok şehit verdik, gazi verdik. Her gün 150 kişiye iftar veriyoruz. Önemli olan buranın ruhunu şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlayarak yaşatmak" dedi.