Kirli ittifakı imza altına aldılar!

HP'nin kent uzlaşısı adı altında terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile yaptığı kirli ittifakı belgelerle gözler önüne serildi. Manisa'da DEM Parti il örgütü, 19 Şubat günü yönetim kurulunu topladı.Toplantının konusu, "belirlenen adaylarla seçime girmek ve ittifak görüşmeleri" olarak kayda geçti. DEM Parti Manisa İl Başkanı Hüseyin Kılıç önderliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından yönetimdeki 7 isim kendi adaylarıyla seçime girmek yönünde oy kullanırken 4 isim ise aday çıkarılmaması için oy kullandı.Buna göre Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde oy çokluğu ile aday çıkarılması kararı alınarak yönetim kurulunca imza altına alınıp karar defterine işlendi. SABAH, kirli ittifakın belgelerine ulaştı.