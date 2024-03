İstanbul için oylara sahip çıkacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Avukatlar Buluşması" iftarına katıldı. 31 Mart yerel seçimlerinin seçme ve seçilme hürriyetine uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:Sizler 31 Mart'ın demokrasi nöbetçilerisiniz. Adil ve şeffaf bir seçim için sahada olacaksınız ve her vatandaşın oyunun sayılmasını sağlayacaksınız. Çünkü her bir oy çok değerlidir, İstanbul'umuzun geleceğini şekillendirecek önemdedir.Oylarımıza sahip çıkmak, İstanbul'a sahip çıkmaktır.Bir tek seçmenimizin, tek bir vatandaşımızın hakkının, hukukunun çiğnenmesine müsaade edemeyiz. Geçmişte maalesef birileri demokrasi kültürüne yakışmayan, demokratik olgunluğa yakışmayan açıklamalar yaptı. Daha seçim bitmeden daha oyların tamamı sayılmadan kameralar karşısına geçtiler, basın açıklamaları yaptılar, 'Kazandık' diye açıklamalar yaptılar. Hiç utanmadan sıkılmadan kameralar karşısına geçip 'Laf aramızda kazanıyoruz' dediler. Manipülasyon için yaptılar ama sonunda kendilerini komik duruma düşürdüler ki demokrasimize gölge düşüren, seçim süreçlerine zarar veren, açıklık ve şeffaflık yerine şüphe ve algıdan beslenen bu türden açıklamaları siz hukuki işlemlerinizle boşa çıkaracaksınız.1 Nisan'dan itibaren hukukçuların yüzünün gülecek. Ofisini kuracak genç avukatlara 100 bin lira destek vereceğiz. 39 ilçede paylaşımlı ofisler açacağız. Burada genç avukatlarımız istifade edecekler. Adliyeler arasındaki servis hizmetini İBB olarak biz karşılayacağız. Öte yandan Murat Kurum, AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen ile Büyükada'da AK Nokta'ya da ziyarette bulundu. Kurum, daha sonra CHP seçim standını da ziyaret ederek, "Allah kolaylık versin." dedi. Ardından Kurum, Büyükada'daki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Adalar'ın makus talihini 31 Mart'ta değiştireceklerini vurgulayan Kurum, şu mesajları verdi:Adalar'a gelen kardeşlerimiz, 65 yaş üstü büyüklerimiz, İstanbul'da nasıl seyahat ediyorlarsa, Adalar'a gelirken de ücretsiz bir şekilde gelecek. Adalar'da ulaşımda nasıl öğrencilere yüzde 40 indirim yaptıysak, Adalar halkının da buraya ulaşımı noktasında İBB her türlü imkanı Adalar halkına veriyor olacak.Vatandaşımızın bizden, halkımızın kullanacağı plajlarla alakalı talebi var. 1 Nisan itibarıyla Adalar'da halk plajının kurulması adına yatırımları yapacağız. İstiyoruz ki, Adalar'da esnafımız huzurlu, vatandaşlarımız mutlu olsun. Burada nostaljik bir tramvayla bu güzelliği en güzel şekilde hissetsinler istiyoruz. İnşallah buraya yakışacak bir elektrikli, bu güzelliğimizi koruyacak ama vatandaşlarımızın da bu güzellikten en güzel şekilde istifade edeceği bir nostaljik tramvayımızı da Adalar'ımıza kazandırıyor olacağız.Su Ürünleri Kooperatifi kurarak hem su ürünleriyle alakalı istihdamı arttıracağız hem de Adalar'ın ekonomisine katkı sağlayacağız. Büyükada'mızda meydana güzel bir şekilde düzenleme yapacağız. Bu düzenlemeyle birlikte akülü şarj istasyonlarını engelli kardeşlerimiz için kazandırıyor olacağız. Sanatoryumu gençlik kampı olarak Adalar'ın gençliğine armağan ediyoruz.Adalar'ın çöpünü bile toplamaktan acizler. Kendilerine yakın gazeteci 'Sen bir il binasını almayı beceremiyorsun, bu devleti nasıl yöneteceksin?' diyor. Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet. Onu becerirsin. Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var.Murat Kurum, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü kapsamında, Üsküdar'da Dow sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Kurum'u gençler "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısıyla karşıladı ve çiçek takdim etti. Bir genç Kurum'a, "Sizi çok seviyoruz, geldiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah siz kazanacaksınız" dedi. Kurum ise "31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kuracağımız Tebessüm Kahveleri'ni sizlerle birlikte yöneteceğiz" ifadesini kullandı.