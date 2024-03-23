AK Partili Bekir Bozdağ’dan A Haber’e özel açıklama: Şanlıurfa’da kaybettirme hesabı tutmayacak

"BU HESAP TUTMAYACAK"

Kent uzlaşısı kapsamında CHP ile DEM arasında yakınlaşma olduğunu değerlendiriyoruz. CHP göstermelik adaylar çıkardı. DEM endişesi ile AK Parti adaylarına oy veren CHP'liler var. Onların hesabı CHP-DEM oy toplamı 300 yapıyor, 300 aldık ama diğer partiler kendi arasında yarışırken Yeniden Refah buradan 100 bin oy bölerse biz bu aradan sıyrılırız hesabı yapıyorlar. Buradaki hesap, şimdiye kadar buraya girmeyen DEM'in girmesi. Onları cesaretlendiren şey burada oy bölünme ihtimali olması. Onlar da bizden oy bölme ihtimali olan adayları överek, onları öne çıkararak destek veriyorlar. Ama Şanlıurfa'daki herkes bu oyunun farkında. 31 Mart akşamı DEM kendinin avantajlı olmadığını öğrenecek. Diğerleri de kaybettirme üzerine bir politika izliyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu hesap tutmayacak. Şanlıurfa'daki vatandaşlarımız DEM'in güçlenmesine izin vermeyecek bir gayretin içerisindeler."