AK Partili Bekir Bozdağ'dan A Haber'e özel açıklamalar

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ A Haber canlı yayınında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şanlıurfa'da AK Parti'nin seçimi rahat kazanacağını söyleyen Bozdağ, DEM Parti'nin siyasi oyununu "Bizden oy bölme ihtimali olan adayları överek, onları öne çıkararak destek veriyorlar." sözleriyle ortaya koydu. Bozdağ, "Kaybettirme hesabı tutmayacak, vatandaşlarımız DEM'in güçlenmesine izin vermeyecek." dedi.