Dışişleri Bakanı Fidan, kütüphanede gençlerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fatih Belediyesi ve Fatih Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanı Turan ile Fatih Camii avlusunda devam eden 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı gezen Bakan Fidan kitapları inceledi.

Bakan Fidan ve Fatih Belediye Başkanı Turan ardından 300 bin üyeye ulaşan Fatih Merkez Kütüphanesini ziyaret edip gençlerle sohbet etti.

Aynı zamanda iyi bir kitap okuyucusu olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, Fatih kütüphanelerinin gençler tarafından ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve emeği geçenleri tebrik etti.