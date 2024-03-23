SON DAKİKA | İstanbul'da "Her Anında Hep Yanında" İftar Programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"na katıldı. Başkan Erdoğan, programın ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Terör devleti İsrail, Gazzeli kardeşlerimizi alçakça katlediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha vahşi bir soykırım uyguluyor. Uluslararası kuruluşlar İsrail'in barbarlığını basit tepkiler dışında seyrediyor. Türkiye dışında sesini yükselten yok. Türkiye olarak Gazzeli mazlumların acısını bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Filistin kardeşlerimize terörist iftirası atanları dikkate almıyoruz. İsrail'den özür dileyen değil, İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği birilerini rahatsız ediyor.

Bölgemizde patlak veren her kriz, her alanda güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor.