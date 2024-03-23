Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul şu anda hizmete aç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda açıklamalarda bulundu. İstanbul'un şu anda hizmete aç olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz." dedi.