Video Haber Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul şu anda hizmete aç
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul şu anda hizmete aç

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul şu anda hizmete aç

23.03.2024 | 20:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda açıklamalarda bulundu. İstanbul'un şu anda hizmete aç olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz." dedi.

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