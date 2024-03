Bu kent babanın çiftliği değil

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında her gün megakenti karış karış gezerek vatandaşla kucaklaşmaya devam ediyor. Dün de yoğun bir program gerçekleştiren Kurum, Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da mitingler düzenledi. Daha sonra Firuzköy Trakya ve Rumeli Kültürünü Yaşatma Vakfı'nı ziyaret eden Kurum, akşam da Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"na katıldı. Yaptığı konuşmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve yönetimi sert şekilde eleştiren Kurum, özetle şunları söyledi:Metrolar bozuldu, umursamadılar. İstanbul halkı metrobüsleri itmek zorunda kaldı. Tramvaylar raylar üzerinde kaldı. Otobüsler yandı. İş yapmadıkları gibi tembelliklerini bile 'çalıştırmıyorlar' algısıyla üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. İstanbul'da başlayıp bitirdikleri tek şey İstanbul oldu. Ne hikmetse balya balya paraları saymaya yarayan para makineleri tıkır tıkır işliyor. 'Hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Sözünü unutan değil, gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız. Var mı bir sorun, ben Murat Kurum geleceğiz, çözeceğiz. Bizi daima kapınızın önünde, dizinizin dibinde bulacaksınız.İstanbul'un bütün kaynaklarını rant olarak görüyorlar. Kapı arkasında kurdukları ittifaklarla birlikte bu rantı peşkeş çekiyorlar. Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan adayı Serdar Türker, ne diyor? Diyor ki; 'Beni eş genel başkan ve yarı zamanlı belediye başkanı aradı, 'Sen oradan çekil, biz sana İstanbul'da bir makam verelim.' İstanbul senin babanın çiftliği mi kardeşim? Sen İstanbul'u rant olarak göremezsin. İstanbul'u liyakatlı kadrolara teslim etmek zorundasın.Günleri uykusuz geçiyor, zaten uykusuzlarmış. Telaşlılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Murat ismini duydu mu bir o yana bir bu yana savruluyor. Ona Murat Kurum o kadar ağır geldi ki, duymamak, görmemek için emin olun televizyonlara çıkmıyorlar. Cevap veremeyeceği zorular sorarlar diye televizyon programlarına katılamıyor.İmar hakkı siyasi bir malzeme olamaz. Ama maalesef gelinen süreçte Firuzköy'ün imar hakkına ilişkin bir adım atılmamış, çözülmemiş. Göreve geldiğimde Avcılar'ın her mahallesinde dönüşüm seferberliği başlatacağım. İlçede 1999 depremi öncesindeki yapı stoğu oldukça riskli. Yaklaşık 10 bin yapının dönüşümünü vatandaşın lehine olacak şekilde, gerekli imar düzenlemeleri yaparak gerçekleştireceğiz. İlçeye kapalı otopark, meydan, metro ve okullar yapacağız.İSMEK'in bütün şubelerini kapattılar. Meydanlarda verdikleri vaatleri makamlarına oturdukları gün unuttular. GOP'u (Gaziosmanpaşa) hatırlamadılar, GOP'un ne sorunu var, bir dönüp bakmadılar. İstanbul'a hizmet etmek yerine cezalandırdılar.Murat Kurum, 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurum, "76 gündür sahadayız. Yeniden İstanbul diyerek, sadece İstanbul diyerek milletimizle, esnafımızla kucaklaşıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta kazanacağımız zafer öncesi yarın sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, buradaki tüm ilçe belediye başkanlarımızla, Cumhur İttifakımız ile birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde olacağız. 31 Mart'ın provasını yapacağımız, burada hep birlikte o coşkuyu, o birliği, beraberliği yaşayacağımız kutlu bir güne hazırlanıyoruz. Yarın (bugün) bayraklarıyla, çocuklarıyla vatandaşımız bir bayram havasında buraya gelecek. Bu coşkuyu da aslında hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte burada bu kutlu şehre sahip çıkacağız. Şehrimizin geleceğine sahip çıkacağız. Bu şehri bize bırakılmış bir emanet gibi görüyoruz. Bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Meydanlarda da söylediğimiz, burada da ifade edeceğimiz aslında İstanbul'umuzun geleceği olacak" ifadelerini kullandı.