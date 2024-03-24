İstanbullunun parası reklama gitti: Ödenen miktar dudak uçuklattı! İBB’yi borç batağına sürükledi

299.257.005,39 TL bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 358.833.572,53 + KDV bedelle ihale edildi.

Böylece tüm ihale kapsamında alt yükleniciye yaptırılan işler; doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle belirtilen hizmetler için 59.576.567,14 TL+KDV fazla ödeme yapıldı.

Muhtelif kültür ve sanat organizasyonları ile bu organizasyonların reklamı için fazladan 576 bin 500 tl ödeme yapıldı

2023 yılı muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler ile bu organizasyonların tanıtım ve duyuru hizmetleri 8.939.000,00 TL + KDV bedelle FSM Kültür Sanat Şirketi'ne ihale edildi.

Birim fiyat telif cetvelinin bazı kalemleri incelendiğinde ihale kapsamında;

3 Kalemden oluşan Yemek + Kumanya Hizmeti: 650.000,00 TL + KDV,

2 Kalemden oluşan Uçak Bileti - Otobüs Bileti: 742.500,00 TL + KDV,

2 Kalemden oluşan Konaklama Hizmeti: 330.000,00 TL + KDV bedelli işler de aynı şirkete ihale edildi.

İhalenin 11 kalemi 2.795.000,00 TL bedelle doğrudan ilgililerinden tedarik edilebilecek iken söz konusu hizmetler 3.371.500,00 TL + KDV bedelle taşerona ihale edildi.

Böylece doğrudan hizmeti veren kişi ve firmalardan teklif alınmaması sebebiyle sayılan hizmetler için 576.500,00 TL + KDV fazla ödeme yapıldı.

MUHTELİF MEDYA HİZMETLERİ İÇİN FAZLADAN 46,8 MİLYON TL ÖDENEREK BELEDİYE ZARARA UĞRATILDI

2023 yılı muhtelif medya hizmetleri işi" 283.233.000,00 TL + KDV bedelle MEDYA A.Ş'ye ihale edildi.

2 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle ancak tek firma katıldı.

İhale verilen firmanın işi alt yükleniciler eliyle gördürmesi nedeniyle 174.848.500,00 + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetler 221.716.000,00 TL + KDV bedelle görüldü.