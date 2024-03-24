PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.Önceki gün de Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 39 hedef vurulmuştu. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef vuruldu" ifadelerine yer verilmişti.Öte yandan Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.