Vatandaş Fatih Erbakan’ı topa tuttu: Senin babanı boncuk boncuk terletenlere hesabını Erdoğan sordu, 2 dakika düşün!

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan bir vatandaş, Yeniden Refah Partisi'nin, AK Parti oylarını bölerek CHP'ye seçim kazandırmaya çalıştığını söyleyerek Fatih Erbakan'a ateş püskürdü. Vatandaş, "Necmettin Erbakan hocamızı boncuk boncuk terletenlerden hesabı Erdoğan sordu. Saadet Partisi CHP ile ittifak yaptı, tabela partisi oldu. 31 Mart'ta İstanbul'u kaybettirirseniz bu halk sizi de tabela partisi yapıp CHP'nin kapısına asacaktır." dedi.
"BABANI BONCUK BONCUK TERLETENLERE HESABINI ERDOĞAN SORDU"
Vatandaş, sabah.com.tr mikrofonuna, "İlk kullandığım oyu Necmettin Erbakan hocama attım. Neden biliyor musun, zulme uğratıldığı için. Ona sahip çıkmamız gerekiyordu. 5 kez partisini faşistçe kapattılar. Hepsinin arkasında CHP'yi bulursunuz. 28 Şubat'ta Necmettin Erbakan hocamızı boncuk boncuk terletenlere, görevden indirenlere hesabını Recep Tayyip Erdoğan sordu. Şimdi o hesapları soran Erdoğan'a ve davasına sahip çıkmamız gerekir." ifadelerini kullandı.
FATİH ERBAKAN'I BOMBALADI: 2 DAKİKA DÜŞÜNEMİYOR MUSUN?
Vatandaş, Fatih Erbakan'a isyanını sürdürdü, "Sayın Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan hocamıza postmodern darbeyi yapanlardan biri değildi, 5 kez partisini kapatanlardan biri de değildi. Sizin bugün hesap soracağınız yer belliyken, Erdoğan'ın adayına kaybettirmeye çalışıyorsunuz. 14-28 Mayıs'ta Erdoğan'ın yanında yer aldığında bu CHP'nin basını, babana yaptığı acımasız saldırıları sana da yaptı. Bugün ne oldu da, seni yere göğe sığdıramıyor? Sen Necmettin Erbakan'ın oğlu değil misin, 2 dakika düşünemiyor musun? Beni Sözcü TV, Halk TV beni neden övüyor diye soramıyor musun?" dedi.
"BU HALK SİZİ TABELA PARTİSİ YAPIP CHP'NİN KAPISINA ASAR"
Vatandaş, Saadet Partisi'ni hatırlatarak Fatih Erbakan'a seslendi, "Bu millet CHP'ye destek verdiği için Saadet Partisi'ni tabela partisi yaptı. 31 Mart'ta Murat Kurum'a kaybettirirseniz, bu halk sizi de tabela partisi yapıp CHP'nin kapısına asacaktır." diye konuştu.
Vatandaş Fatih Erbakan'ı topa tuttu: "Senin babanı boncuk boncuk terletenlere hesabını Erdoğan sordu, 2 dakika düşün!" | Video