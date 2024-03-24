Vatandaş Fatih Erbakan’ı topa tuttu: Senin babanı boncuk boncuk terletenlere hesabını Erdoğan sordu, 2 dakika düşün!

FATİH ERBAKAN'I BOMBALADI: 2 DAKİKA DÜŞÜNEMİYOR MUSUN?

Vatandaş, Fatih Erbakan'a isyanını sürdürdü, "Sayın Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan hocamıza postmodern darbeyi yapanlardan biri değildi, 5 kez partisini kapatanlardan biri de değildi. Sizin bugün hesap soracağınız yer belliyken, Erdoğan'ın adayına kaybettirmeye çalışıyorsunuz. 14-28 Mayıs'ta Erdoğan'ın yanında yer aldığında bu CHP'nin basını, babana yaptığı acımasız saldırıları sana da yaptı. Bugün ne oldu da, seni yere göğe sığdıramıyor? Sen Necmettin Erbakan'ın oğlu değil misin, 2 dakika düşünemiyor musun? Beni Sözcü TV, Halk TV beni neden övüyor diye soramıyor musun?" dedi.