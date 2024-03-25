Vatandaş Fatih Erbakan'ı topa tuttu: "Senin babanı boncuk boncuk terletenlere hesabını Erdoğan sordu, 2 dakika düşün!" | Video

AK Parti, 650 bin kişinin toplandığı Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi. Mitinge katılan vatandaşlardan biri Yeniden Refah Partisi'ne yönelik çok sert ifadeler kullandı. Vatandaş, "Necmettin Erbakan'ı boncuk boncuk terletenlerden hesabı Erdoğan sordu." derken, Fatih Erbakan'a, 'tabela partisi olma' uyarısında bulundu.