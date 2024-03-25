Başkan Erdoğan’dan Tokat’ta önemli açıklamalar

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili Tokatlılar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün vefatının 15. seneyi devriyesi olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Yiğitliği ve dava adamlığıyla her zaman hatırlayacağız.

Şu muhteşem katılım 31 Mart'ta Tokat'ın nerede olacağını açıkça ortaya koyuyor. Burası gönüller şehridir. Bir yanını Karadeniz'e bir yanını İç Anadolu'ya bir yanını da Doğu Anadolu'ya vermiştir. Bu toprakların vatan olmasına çok büyük katkılar sağlamıştır. Dolayısıyla Tokat her zaman bir başka. Çanakkale'ye gencecik fidanlarını göndererek vücudunu kurşuna siper etmiştir.

Cumhurbaşkanlığında yüzde 66'yı aşan oy oranıyla destek veren Tokat'a şükranlarımı sunuyorum.

Gençler gelirken sordum, rakamı aldım. Bugün alanda 45 bin vatandaşım var. Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerine derslerini vermiştir. Emperyalistlerin, vatanımızın bütünlüğü üzerinde kurduğu hain emelleri hüsrana uğrattık. 31 mart'ta Tokat milli irade bayrağını en üste dikerek kendine yakışanı yapacaktır.