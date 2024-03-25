Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin gücünü hazmedemiyorlar" | Video

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşuyla bölgesinde ve dünyada artan gücünü hazmedemeyenler şu anda pusuda bekliyor." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Biz Türkiye Yüzyılı ile daha büyük hedeflere gözümüzü dikmişken birileri ülkemizi elindeki kazanımlardan etmek için tökezlememizi bekliyor. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki, mesele Tayyip Erdoğan değildir, mesele AK Parti değildir, mesele Cumhur İttifakı değildir, mesele doğrudan Türkiye'dir, Türk milletidir." dedi.