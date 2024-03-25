Para sayma skandalında 3 şüpheli daha ifade verdi! Başkan talimat verdi götürdüm





PARALARIN KAYNAĞINI BİLMİYORMUŞ

Paraların nasıl ne nereden temin edildiği konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Sadece Turgay Özcan paraları teslim ederken kendisinin 2-23 arkadaşı ile birlikte bağış kampanyasına katkı olması amacıyla bu paraları topladıklarını ifade etti" şeklinde ifade verdi.



BAŞKAN TALİMAT VERDİ GÖTÜRDÜM

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren bir diğer isim olan dönemin Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısı ve hali hazırda danışmanı olan Melih Morsünbül de teslim ettiği paralardan sonra kendisine herhangi bir makbuz verilmediğine dikkat çekti. Morsünbül, Başkan Ali Kılıç'ın kendisini arayarak, laptop çantasında bir miktar para teslim ettiğini belirterek, "Çantanın içinde, kendisinin ve arkadaşlarının CHP İstanbul il binasının satın alınması sürecinde başlatılan kampanya kapsamında yaptıkları bağış paraları olduğunu söyledi. Çanta ile birlikte kağıt üzerinde yazılı bir ofisin adresini verip oraya götürmemi istedi" dedi.