Para sayma skandalında 3 şüpheli daha ifade verdi! Başkan talimat verdi götürdüm

Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade veren CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, o dönem CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan'ın kendisine il binasının satın alınmasıyla ilgili bağış kampanyası başlattıklarını, ancak bir kısım paranın eksik kaldığını söylediğini aktardı. Çebi, "Arkadaşlarının bir miktar bağış parası topladıklarını söyleyerek topladıkları parayı bir adrese götürmem iistedi. Bana paraları poşet içerisinde verdi. İçerisinde yaklaşık 80-85 bin lira olduğunu söyledi. Kime teslim edeceğimi söylemedi. Ben de arkadaşımın ricasını kırmayarak belirtilen adrese gittim" dedi.
"TESLİM EDİP ÇIKTIM"
İçeri girdiğinde kimseyi tanımadığını söyleyen Çebi, "Girdiğimde Turgay Özcan'ın adını verdim ve benimle birlikte bir miktar para gönderdiğini söyledim. Onlar da Turgay ismini duyunca başka soru sormadılar. Odadakilerden birisine parayı teslim ettim. Kime teslim ettiğimi hatırlamıyorum. Verdiğim paraları masanın üstünde saydılar. Daha sonra ofisten ayrıldım. Verdiğim paralar karşısında bana herhangi bir makbuz veya belge vermediler" diye konuştu.
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"BABAMIN HABERİ YOKTUR"
"Aradan 5 yıl geçtiği için orada tam olarak ne kadar kaldığımı da hatırlamıyorum" diyen Çebi ifadesini şöyle sürdürdü: "Paraları götürdüğümden babamın haberi yoktur. Bu konuyu kendisiyle paylaşmamıştım. Görüntülerin yayınlanmasından sonra babamın haberi olmuştur. Bildiğim kadarıyla babamın bina satın alma sürecinde herhangi bir yardım veya bağışı olmamıştır.
PARALARIN KAYNAĞINI BİLMİYORMUŞ
Paraların nasıl ne nereden temin edildiği konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Sadece Turgay Özcan paraları teslim ederken kendisinin 2-23 arkadaşı ile birlikte bağış kampanyasına katkı olması amacıyla bu paraları topladıklarını ifade etti" şeklinde ifade verdi.
BAŞKAN TALİMAT VERDİ GÖTÜRDÜM
Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren bir diğer isim olan dönemin Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısı ve hali hazırda danışmanı olan Melih Morsünbül de teslim ettiği paralardan sonra kendisine herhangi bir makbuz verilmediğine dikkat çekti. Morsünbül, Başkan Ali Kılıç'ın kendisini arayarak, laptop çantasında bir miktar para teslim ettiğini belirterek, "Çantanın içinde, kendisinin ve arkadaşlarının CHP İstanbul il binasının satın alınması sürecinde başlatılan kampanya kapsamında yaptıkları bağış paraları olduğunu söyledi. Çanta ile birlikte kağıt üzerinde yazılı bir ofisin adresini verip oraya götürmemi istedi" dedi.
MAKBUZ, BELGE VEYA SENET VERMEDİLER
Çantanın içerisinde ne kadar olduğunu bilmediğini aktaran Morsünbül, "Ofise gittiğimde CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İl Başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB Meclis üyeliğinden tanıdığım Fatih Keleş vardı. Çantayı Özgür Nas'a teslim ettim. Paranın il binasının satın alma sürecinde kullanılacağını söylediler. Paraların sayılması için 10-15 dakika ofiste bulunduktan sonra ayrıldım. Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Benim parayı teslim ettiğimi kanıtlayabilecek herhangi bir makbuz, belge veya senet vermediler. Zaten parayı benimle gönderen belediye başkanımız da benden bu şekilde bir talepte bulunmadı" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ MALTEPE BELEDİYESİ ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI MELİH MORSÜNBÜL
KAYNAĞINI BİLMİYORUM BAŞKANIN TALİMATINI YERİNE GETİRDİM
Başkan Kılıç'ın kendisinden bir daha böyle bir para taşıma talebinde bulunmadığını hatırlatan Morsünbül, "Kendisi benim amirim olduğu için paranın nereden geldiğini, nasıl temin edildiğini soracak durumda değildim.
CHP MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ VE DANIŞMANI MELİH MORSÜNBÜL
Ben sadece bana verilen talimatı yerine getirdim. Ertesi gün de parayı teslim ettiğimi söyledim. 200 bin lira civarı olduğunu da ilettim. O da tamam dedi. Paraların nasıl temin edildiğini bilmiyorum. Kaynağı ile ilgili herhangi bir bilgim ve dahilim yoktur.
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş (Sol ön)- Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu Serkan Çebi (soldan ikinci)- CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 2
ŞOFÖR SES KAYDINI YALANLADI
Soruşturma kapsamında "tanık" işadamı Hasan Şenyurt'la aralarında geçen konuşma kaydında, "6 ay Kültür A.Ş.'den çakarlı arabayla para taşıdık" diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası işadamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım da "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Yıldırım, ses kaydının rızası dışında alındığını belirterek konuşmaları kabul etmedi.