Şehit Akıncı son yolculuğuna uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi. Şehit Akıncı'nın naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Mehmet, annesi Meliha ve kardeşi Nehir Akıncı törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile diğer ilgililer katıldı. Müftü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, şehitliğe defnedildi.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.